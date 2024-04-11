CHP ilçe başkanı Zemci Şahin Emniyet Teşkilatı’nın önemine ve geçmişine vurgu yaparak polislik mesleğinin fedakar ve hassas bir meslek olduğunu vurguladı. Emniyet Teşkilatı’nın yıl dönümünü, polis haftasını, polislerin ve Teşkilatı’ın Ramazan Bayramını kutladı. Şahin ayrıca görevi başında şehit olanlara rahmet diledi. Şahin: ”179 yıllık tarihiyle Emniyet Teşkilatımız; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olarak bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biridir. Emniyet Teşkilatı’nın fedakar ve kahramanca yaptığı hizmetler milletin gönlünde kabul görmüş, Ülkemizin haklı gurur kaynağı olmuştur. 179 yıllık köklü bir mirasa sahip olan Emniyet Teşkilatı’nın; kamu düzenin korunması, asayiş ve emniyetin sağlanması gibi görevlerini yerine getirirken insan hak ve özgürlüklerini koruyacağını, şeffaf, tarafsız, adil olma sorumluluğuyla hareket edeceğine olan inancımız tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: ”Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şevketli olmalıdır” sözü polislik mesleğini çok güzel anlatmıştır. Görevi gereği bir çok dengeyi ve hassasiyeti koruması bakımından zorlu bir görevi yürüten tüm polislerimize sağlık, görevlerinde de başarılar dilerim. Emniyet Teşkilatının yıldönümü ve polis haftası vesileyle tüm polislerinizin haftasını, teşkilatın 179. Kuruluş yıl dönümünü ve ayrıca Ramazan Bayramlarını kutluyorum.Görevleri başında şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor,gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Kaynak: Haber merkezi