Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi.
Ankara caddesinde seyir halindeki sürücü sürücü Engin Ö. yönetimindeki 16 Y 2145 plakalı otomobil ile sürücü Berkay Y. yönetimindeki 16 K 6573 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücü Engin Ö. İle aynı araçta bulunan Gülay Ö.(28) ve 6 yaşındaki Zeynep Ö. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Whatsapp Görsel 2024 04 11 Saat 12.10.05 449Ee82D

Whatsapp Görsel 2024 04 11 Saat 12.10.05 3Ac912E8

Kaynak: Seher Yaşa