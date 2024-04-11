Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara caddesinde seyir halindeki sürücü sürücü Engin Ö. yönetimindeki 16 Y 2145 plakalı otomobil ile sürücü Berkay Y. yönetimindeki 16 K 6573 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücü Engin Ö. İle aynı araçta bulunan Gülay Ö.(28) ve 6 yaşındaki Zeynep Ö. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Seher Yaşa