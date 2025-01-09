CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı Samet Alaca'nın X platformu üzerinden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Söz konusu küfür içerikli paylaşımların gündem olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Alaca, paylaşımlarında dini değerleri alenen aşağılayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast çağrısında bulundu.

Ayrıca Alaca, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı olan ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevli olan Samet Alaca, skandal paylaşımlarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e küfürler sarf etti.

Dini değerlerimizi ve peygamberimizi hedef alan Alaca, şu çirkin ifadeleri kullandı:

Ha ... ulan oradan. 9 yaşında 11 yaşında kızla birlikte olan arap muhammedin sapık ümmeti sizi.

Küçük çocukla birlikte olan zihniyetinide peygamberide ... senin. Sapık ... sizi gidin kendi kardeşinizi akrabanızı ...

Ayrıca Alaca, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesi çağrısında bulunarak şu skandal sözlere imza attı:

Şu ... çocuğu Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyin de kurtulalım arkadaş