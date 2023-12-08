Çine'nin CHP'li Belediye Başkanı olarak üç dönem boyunca hizmet veren Enver Salih Dinçer(50), 22 ay önce yaşadığı karaciğer yetmezliği nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil sayesinde hayata dönmüştü. Ancak sağlığına kavuştuktan sonra geçen hafta kontrol amacıyla Malatya'ya gittiğinde, doktorlarının göbek fıtığı teşhisi sonrası ikinci bir ameliyat geçirdi. Dinçer, ameliyat sırasında yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Başkan Dinçer'in cenazesi, Çine'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.