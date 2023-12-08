Şüphesiz çetin bir savaş döneminin taraflarından olan Türk Devleti Milli Mücadele başlığı altında vatan savunmasını tüm benliğiyle gerçekleştirmekteydi. Birinci Cihan Harbinde çeşitli cephelerde tarih sahnesinde sathı müdafaasını zaferle sonuçlandırırken bazı cephelerde yenilgiye uğramakla beraber, ittifak ortaklarıyla yenilgiye uğramış, zaruri ve ağır sonuçlarla karşı karşıya kalmıştır. Vatan toprağının her bir zerresine, Türk Milletinin mabedine, ırzına, meskun mahalline göz dikenlerin Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarıyla birlikte top yekün aidiyetiyle verdiği mücadelenin düşmanı toprağa gömdüğü gün zaferle kutlanacak ve milli gün ilan edilecekti.

30 Ağustos Zaferine Giden Büyük Taarruzun Muhaberesi

Öncesinde yaşananlar ve bu sathı müdafaanın, her bir şehrin kendi içerisinde ki Kuva-i Milliye Birliklerinin tek çatı altında Kuva-i Milliye Birliği Koordinasyonu sağlanmış kurtuluş savaşı hazırlıkları çetin şartlarda devam etmiştir. İtilaf Devlerince işgal edilmiş vatan topraklarımızda, Yunan ordusu ve destekçisi İngilizlerin fikri ve istihbarat-i bilgiden yoksunluğu elzemi vardı. Fiziki şartlarda, askeri, siyasi ve manevi hazırlıkların tamamlanması gerçekleştirilmiş üst düzey komutanlar zeminin de iletişim koordinasyonun sağlanması ve adım atılması gerekmekteydi.

Bu bağlamda Türk Devleti gizlilik esaslı bir etkinliğin üst zemininde bir futbol , içeriğinde ise istihbarati bilgi ve büyük taarruzun koordinasyonu toplantısı vardı . 28 Temmuz 1922 yılında Akşehir’de Batı Cephesi ile Kolordu askerleri arasında bir futbol müsabakasının mücadelesi gerçekleştirilmiştir . Bu futbol maçı süsü verilmiş Büyük Taarruz toplantısında komuta kademesi Milli Mücadelenin seyrini değiştiren zaferle sonuçlanan , Ülkemin mabedini namusunu koruyan bizleri geleceğe taşıyan büyük zaferin son kararlarını almışlardır .

Büyük Taarruz Öncesinde Bu Futbol Maçının Önemi

Sakarya Meydan Muhaberesi sonrası düşman yunan hatları Afyon Şehri tarafında konuşlanmışlardı . Yunan kuvvetleri ve onlarla beraber olan destekçi İngilizler tüm varlıklarıyla konuşlandıkları bölgede yenilmeyecekleri ve aylarca sürecek bir direniş sağlanabileceği kanaatindeydiler .

Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı ve komuta kademesiyle düşman birliklerince farkına varılmayacak bir toplantı gerçekleştirilmesi fikriyle bu futbol maçı süsü verilmiş Taarruz toplantısı ile komuta kademesinin toplanmasını sağlamıştır . Futbol muhtevası süsü verilmiş bu toplantıdan düşman istihbaratı şüphelenmemiştir . Düşman birliklerinin İngilizler dahil Türk Ordusunun yeni bir taarruza geçmeyeceği fikrine kapılmışlardır .

İstihbaratta Kamufle Edilmiş Bilgi Ve Muhabere

Bugünlerin ve geleceğin inşasında ülkemizin çocuklarına yüklenmiş bir vizyon ve sorumluluğun ; Devlet-i Aliyye ( Büyük Türkiye Cumhuriyeti ) i şekillendirmesi fikridir .