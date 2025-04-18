CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, bazı ihale süreçlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama talep etti. 6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Savcılığın sevk yazısında, "Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütü ile Beşiktaş Belediyesinden toplam 30 ihale almıştır ve ihale süreçlerinde maliyet teklifi alınan firmalarla nasıl iletişim kurulduğu belli değildir" denildi.

Firma yetkililerinin ifadelerinde teklif yazılarının kendilerine ait olmadığı hatta tekliflerin bizzat örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından yapıldığı belirtildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklanan Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat’ın yardımcısı olan Ali Rıza Yılmaz’ın görevi nedeniyle bu ihalelerin onaylarından ve usulsüz süreçlerinden haberdar olduğu öne sürüldü.

Örgüt lideri Aktaş ile Ali Rıza Yılmaz’ın yoğun HTS kayıtları da tespit edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik Ocak ayında ihaleye fesat ve yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

KEMALPAŞA'DAN DA 2 ZANLIYA TUTUKLAMA

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine dair yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. 'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.