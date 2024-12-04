Edirne Keşan'da CHP’li eski belediye başkanları Grabuna Restaurant’ta bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’li eski belediye başkanlarının bir araya geldiği yemeğe; Beğendik geçmiş dönem belediye başkanı Muhammet Örnek, Çamlıca son belediye başkanı Halil Büyükyatıkçı, Enez geçmiş dönem belediye başkanı Ahmet Çayır, Mecidiye son belediye başkanı Recep Çınar, Hacıköy son belediye başkanı Cevdet Karagöz, Havsa Geçmiş dönem belediye başkanı Oğuz Tekin, Meriç geçmiş dönem belediye başkanı Erol Dübek, İpsala geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Karagöz, Tekirdağ geçmiş dönem belediye başkanı Adem Dalgıç, İbriktepe geçmiş dönem belediye başkanı Hasan Bayram, Uzunkörü geçmiş dönem belediye başkanı Enis İşbilen, Çöpköy son belediye başkanı ve Pankobirlik Başkanı Ramis Özgen, Yenimuhacır geçmiş dönem belediye başkanı Recep Ordu ve İbriktepe son dönem belediye başkanı Galip Gören katıldı.

Eski belediye başkanları bu yemekleri geleneksel hale getirerek zaman zaman değişik ilçelerde toplanarak bu geleneği devam ettirerek bir araya geleceklerini belirtti.