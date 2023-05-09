CHP 23. Dönem Bursa Milletvekili Abdullah Özer, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.BURSA (İGFA) - Yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi 23. Dönem Bursa Milletvekili ve eski Bursa İl Başkanlarından Abdullah Özer için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde tören düzenlendi.

Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP PM Üyeleri ve Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyesi ve eski milletvekili Hakkı Süha Okay, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP eski milletvekilleri Kemal Ekinci, İlhan Demiröz, Mehmet Küçükaşık, Ceyhun İrgil, CHP’nın Bursa eski İl Başkanları ile çok sayıda partili ve ailesi katıldı.

Törene katılan çok sayıda partili de duygularını paylaştı.

Özer'in cenazesi FSM Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.