CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 2013 yılından bu yana yapımı beklenen Otomotiv Test Merkezi’yle ilgili projeyi bir kez daha gündeme getirip Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a sordu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir’in Çardak Köyü’nde kamulaştırılan 4 bin 350 dönümlük alana kurulması kararlaştırılan Otomotiv Test Merkezi’yle ilgili beklentilerin giderek yok olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bakanlıktan gelen yanıta bakılırsa, ‘Bu proje çöp oldu’ da diyemiyorlar, hayata geçeceğine dair bir tarih de veremiyorlar” diye tepki gösterdi.

“Sorularımıza verdikleri yanıtlarla adeta orta top çeviriyorlar” diyen CHP'li Kayışoğlu, Yenişehirlilerin beklentileriyle oynanmasının doğru olmadığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın projeye ilişkin sorularına verdiği yanıtların net olmadığını dile getiren Altaca Kayışoğlu, “Biz üç soru sorduk. Sorularımızdan birisi Bursa-Yenişehir’de yapılacağı duyurulan Otomotiv Test Merkezi’nin yapımına ilişkin kararlılık sürüyor mu dedik. Sürüyorsa neden bu kadar geciktiğini açıklamalarını istedik. Verdikleri yanıt ne? Projenin başlangıçta sadece sivil otomotive yönelik olduğunu ancak Savunma Sanayii Başkanlığınca askeri kara araçları için de gerekli olduğu için iki projenin kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından birleştirildiği belirtiliyor. Tamam, bu güzel, doğru da olmuş ama neden hala faaliyete geçirilemiyor? Geçirilecek mi? Cevap şu: ‘Fizibiliteye yönelik değerlendirmeler ilgili kurumlar nezdinde devam etmektedir.’ Ne kadar daha devam edecek? Bursa, Yüksek Hızlı Tren Projesi’ndeki gibi Otomotiv Test Merkezi Projesi’nde de bir on yıl daha mı bekleyecek? Zamanla unutulur gider düşüncesiyle durumun idare edilmeye çalışılıyor olması Türkiye'nin üretim noktasında öncü şehirlerinden Bursa için büyük bir talihsizliktir” sözleriyle eleştirdi.

Altaca Kayışoğlu ayrıca Otomotiv Test Merkezi Projesi için ayrılan alanın önemine de dikkat çekti.