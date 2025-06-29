Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 2024 seçimlerinde emek veren partililer için sürpriz bir etkinlik düzenledi; duygusal anların yaşandığı gecede, “Zaferin kahramanları asla unutulmayacak,” mesajı verildi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 2024 yerel seçimlerinde görev alan parti emekçilerine teşekkür etmek amacıyla Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Demokrasi Meydanı’nda sürpriz bir etkinlik düzenledi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Özlem Ünsal, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve partililerin katıldığı etkinlikte, seçim sürecinde çalışan herkese vefa gösterisi yapıldı. Başkan Günay, saha ekiplerinden ofis çalışanlarına kadar tüm partilileri tek tek arayarak bir araya getirdi ve “Alın teriniz emanetimiz, emeklerinizi asla unutmadım ve unutmayacağım” dedi.

Etkinlikte, seçim sürecinde yer alan partililerin görselleriyle hazırlanan bir klip gösterildi, gece boyunca duygusal anlar yaşandı.

Başkan Günay, “15 ay önce meşakkatli bir yola çıktık. Seçimden seçime kapı çalan parti olmayacağız dedik ve halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Broşür dağıtan, çay demleyen, temizlik yapan herkese teşekkür borçluyuz. Bu zaferin kahramanları sizlersiniz. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek başınızı dik tuttuk. Bu kaleyi kimseye vermeyeceğiz,” diyerek partililere teşekkür etti. Günay, merhum yol arkadaşı Onur Günay ve Manisa’yı CHP’ye kazandıran Ferdi Zeyrek’e de selam göndererek, “Onur’un hayalleri için daha büyük şevkle çalışıyorum” dedi.

“KENETLİ ELLERİMİZİ KİMSE AYIRAMAZ”

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, seçim sürecindeki zorlukları anlatarak, “Başkan Günay’ı Güzelbahçe’ye aday olmaya ikna ettik, ama ‘ithal aday’ söylemleriyle karşılaştık. Partiyi basacaklarını duyduk, hain ilan edildim. Ama biz emekçilerimizle kapı kapı gezdik, seçimi kazandık. Manisa’ya destek verdik. Bu birlikteliği kimse bozamaz. Günay Başkan, Güzelbahçe’yi ne kadar sevdiğini gösterdi. Ne bizim ne kendisinin yüzünü kara çıkarmadı” dedi.

Başkan Seyrek, “Yelki Seçim Bürosu’nda kenetlenen ellerimiz hiçbir fikirle ayrılmayacak,” diyerek partililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından partililer kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Başkan Günay, partililere begonvil ve anahtarlık hediye ederek, toplu aile fotoğrafı çektirdi