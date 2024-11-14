CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi’nde yaşananları Meclis kürsüsünden “Esenyurt Gazze gibi” sözleriyle anlattı.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı tarafından kayyumla cezalandırılan Esenyurtluların insanlık dramının yaşandığı Gazze’deki gibi bir ablukaya sahne olan Esenyurt Belediyesi’ne girmekte zorlandığını aktardı.

“Kayyum atamalarının kadınlar ve toplumsal etkileri üzerine” verilen önerge üzerine CHP Grubu adına kürsüye gelen Altaca Kayışoğlu, “Pazartesi günü Esenyurt'taydım, demokrasi nöbetindeydim ve orada, demokrasi nöbetinde gördüğüm şey şuydu: Belediyeye girmemiz konusunda en sonunda bir anlaşma sağlandı ve içeri girerken hayretler içerisinde kaldım, dedim ki: "Ya, burası Gazze gibi." Resmen ablukaya alınmış, her yer inanılmaz barikatlarla dolu. Belediyenin içerisine girdik, çalışanlar mutsuz, vatandaş giremiyor, kayyum bir karabasan gibi çökmüş. Diğer yandan, Belediye Meclis üyeleri, haklarında hiçbir iddia, soruşturma, evrak vesaire yokken belediyeye alınmıyor. Şimdi, biz Türkiye'yi, milleti temsil eden vekilleriz. O arkadaşlarımız da seçildikleri ilçeyi, ili temsil ediyorlar. Kendinizi onların yerine koyun, birileri hukuksuz bir şekilde bizleri bu Meclis’e sokmazsa biz bunu nasıl tanımlarız? Bunun adı darbe değil mi? İşte sizin Esenyurt'ta ve diğer illerde, kayyum atanan bütün yerlerde gerçekleştirilen şey darbedir. Bunun başka bir adı, tanımlaması yok” diye konuştu.

Altaca Kayışoğlu, AKP iktidarının kadınların erkeklere muhtaç olması için ekonomik yönden güçlendirilmesini istemediğini belirterek, “Bunu her türlü kayyum politikaları dâhil olmak üzere, her türlü politikanızla hayata geçiriyorsunuz. Kadınlara yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Bu yüzden bu önergeyi destekliyoruz” dedi.