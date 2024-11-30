CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun son günündeki, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, iktidarı “sert bir dille eleştirdi.MUĞLA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Öneş Derici, bütçenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı ilkelerinden uzak olduğunu belirterek, vatandaşın mücadele ettiği ekonomik krizin görmezden gelindiğini vurguladı.

"İsraf ve Fuzuli Harcamalar Öncelik Haline Gelmiş"

Öneş Derici konuşmasının başında; "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında şeffaf, adil ve halk odaklı bir bütçe anlayışı beklerdik. Ancak karşımızda temel kamu hizmetlerinden uzak, adaletli kaynak dağılımını sağlamayan bir tablo var. Özellikle sosyal harcamalar; örneğin yüksek rakamlar barındıran temsil giderleri, öncelikli kamu hizmetleri konusunda çok ciddi eksiklikler olduğunu görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki %38'lik artış, hükümetin tasarruf söylemleriyle çelişiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen bütçe ödeneklerini artırma yetkisi, harcamaların kontrolsüz bir şekilde büyümesi riskini ortaya koyuyor " ifadelerini kullandı.