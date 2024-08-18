Enez Kaymakamlığının özendirmeleri ve büyük katkıları ile ENEZ SAHİL-DER’in düzenlediği Plaj Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Aqua Voleybol takımı oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez 2024 Plaj Voleybolu'na 6 takım katıldı.

Günbatımına kadar süren ve çekişmeli geçen maçların sonunda Sarışın Voleybol Takımı’nı 2-0 yenen ve Batuhan Adil Savaş, Taha Ercan, Kaan Raka ve Ceren Korhan’dan oluşan Aqua Takımı kupa ile birlikte Derneğin armağanı olan bir tepsi baklavayı da kazanmasını bildi.

Dernek adına turnuvanın koordinatörlüğünü yapan, sahil sakinlerinden Milli hakem emekli öğretmen Mustafa Can “İlk yıl için yeterince katılım ve İlgi vardı. Bu organizasyona destek veren Beden Eğitimi Öğretmeni Sn. Özlem Baş ve Derya Raka ile sponsor olanlara, “Aqua Beach” İşletmesine ve personeline çok teşekkür ederiz” dedi.

Mustafa Can “En kısa zamanda toplanarak geride kalan turnuvanın eksik ve doğrularının tüm ilgililerle gözden geçirilip değerlendirileceğini ve gelecek yılın organizasyonunun şimdiden planlayacağız” dedi.