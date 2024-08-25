Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi de çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, hayatını kaybetti.

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi.

Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye’de birçok başarıya imza atan Daum, uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Özat, Daum’un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hocam Daum’un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.