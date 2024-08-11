Sakarya’nın Akyazı ilçesinde turistik gezi yapan bir vatandaş, 2 kuyruğu bulunan kertenkeleyi görünce hayretler içerisinde kaldı. Kertenkele bir anda gözden kaybolurken vatandaş, o anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Osmanağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İstanbul’dan turistik gezi için gelen Ahmed Tufan Akıllı, otluk alanda çift kuyruklu kertenkeleyi gördü. Hayretler içerisinde kalan Akıllı, bir süre izlediği kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. Kertenkele bir süre sonra gözden kayboldu. Kertenkeleler kuyruklarını zamanla yeniliyor ve yenisi eskinin üzerine çıkabiliyor.