Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan tohum eleme makinesi ve katı gübre dağıtma römorku hibe etti. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “Üreten bizim başımızın tacıdır” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Bozkurt ilçesinin İnceler Mahallesinde 14 bin dekar alanın üzerinde 443 üreticinin kullanacağı tohum eleme makinesi ile Cumalı Mahallesinde 21 bin 169 dekar alanda 128 üreticinin kullanacağı 5 ton kapasiteli katı gübre dağıtma römorku hibe etti. Üreticilerin, maliyetlerini düşürmek ve iş gücü gibi temini zor olan kaynaklardan tasarruf ederek daha karlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen makine teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mehmet Mumcular, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ile çiftçiler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık desteklerinin her geçen gün artarak sürdüğünü söyledi. Bozkurtlu üreticilerden gelen katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi talebini hemen yerine getirdiklerini ve sundukları desteğin faydalarını anlatan Başkan Zolan, desteklerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bereketli olsun inşallah ürünleriniz. Böyle güzel işler yaparak yolumuza devam etmeyi Allah’ım hepimize nasip etsin” dedi.

“Üreten bizim başımızın tacıdır”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal anlamda pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini, 50 kalemi aşkın kırsal desteklerinin sürdüğünü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaptıkları makine, ekipman, tohum, damızlık koç ve teke gibi destekleri tek tek anlatan Başkan Zolan, “ Üreten bizim başımızın tacıdır. Üretmekle biz daha güçlü oluruz. İnşallah o güce katkı sağlamak için yanınızdayız. Tohum eleme makinesi ve katı gübre dağıtma römorkumuz İncelerimize, Cumalımıza, Bozkurtumuza ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Bozkurt ilçesine hibe edilen katı gübre dağıtma römorku ile tohum eleme makinesini inceledi.