Bursa’da ev arkadaşını silahla, köpeğini de baltayla öldüren kişinin iddianamesi tamamlandı. Zanlı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile öldürdüğü köpek için de bin 200 TL para cezası talebiyle yargılanacak.

Olay, 3 Mart Cuma günü meydana geldi. Eczacı kalfası Serdar Ergün’den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün’e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.’yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün’ün cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Şüphelinin, öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptığı öğrenildi.

Zanlı Ahmet Burak D. emniyette verdiği ifadesinde, Serdar Ergün’ün çalıştığı eczaneye borcu olduğunu ve Ergün’ün parayı istedikten sonra küfür etmesiyle birlikte öldürdüğünü, oda arkadaşı Murat Kutlu’yu ise evde otururken küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak D.’nin Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu’nun da cansız bedenini evde bedeninden ayrılan başını ise buzdolabında buldu. Ahmet Burak D,’nin evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edildi.

"Cesedini otomobiline koyup İstanbul’a gittim"

Çite cinayetin zanlısı Ahmet Burak D., işlemlerinin ardından Bursa’ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan ve çelişkili ifade veren Demir’in, "Eczanede kalfa olarak çalışan Serdar’dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için kendisini çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul’a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu’yu da bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Burak Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Soruşturma 7 ay sürdü

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlandı. İddianamede, Ahmet Burak D.’nin arkadaşı Kutlu’yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, bedeninin geri kalanını ise poşede koyup balkona bıraktığı, balkondaki köpeği de bıçak ve balta darbeleriyle öldürüp evi terkettiği iddialarına yer verildi.

Zanlı Ahmet Burak D.’nin borcunu ödemek bahanesiyle çağırdığı Serdar Ergun’u da otomobilde 3 el ateş edip öldürdüğü, cesedini otomobilin bagajına koyarak İstanbul’a gittiği ve Ergun’un kredi kartından harcama yaptığı belirtildi.

İddianamede Ahmet Burak D.’nin savunmasına da yer verildi. Murat Kutlu’nun kendisine işkence yaptığını öne süren zanlı, "Murat’ı hakaret ve sapıkça teklifler nedeniyle öldürdüm. Murat’ın köpeğini ben öldürmedim, Murat öldürdü" dedi. Daha önce Serdar Ergun’a borcu olduğunu söyleyen Demir, ilk ifadesinin aksine Serdar Ergun’un kendisine borçlu olduğunu öne sürerek, "Serdar bana borçluydu. Bu borcu ödemediği, ters konuştuğu, hakaret ve tehditte bulunduğu için, aynı zamanda Murat’ı öldürmüş olmamın verdiği etki ve psikolojik bozukluk nedeniyle öldürdüm" dediği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı iddianamede Ahmet Burak D. hakkında, ’Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ öldürmek suçundan, her 2 maktul için birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu’nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde

bin 200 TL ceza istedi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gelecek ay hakim karşısına çıkacak olan Demir hakkında, ayrıca ’Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açılmasına karar verildi.