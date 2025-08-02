Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yapılması planlanan projeyle ilgili vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Erkan Aydın, 15 bin metrekarelik alanda 284 konutluk dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Orhaneli Çivili Mahalle Muhtarı Bayram Turan ve dernek temsilcileri de katıldı.

Çiftehavuzlar Mahallesi’nin riskli alan ilan edildiğini belirten Aydın, dönüşümün artık uygulanabilir bir aşamaya geldiğini ifade etti. Proje sahasında hem belediyeye, hem bakanlığa hem de vatandaşlara ait parsellerin bulunduğunu, yapılan planlamada hak kaybının yaşanmaması adına milimetrik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. İmzaların tamamlanmasının ardından 15 bin metrekarelik alanda uygulamaya başlanacağı belirtildi.

Proje kapsamında, 104 parselde toplam 145 bağımsız bölüm yer alıyor. Yeni inşa edilecek olan 284 adet 3+1 dairenin her biri 96 metrekare olacak ve tek tip yapılacak. Hak sahiplerine 145 daireye karşılık 114 konut, 19 ticari birime karşılık ise 19 yeni ticari alan verileceği açıklandı.

Dönüşümün belediyenin başlattığı yeni sürecin ilk adımı olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, özellikle demiryolu altındaki bölgelerde bu tip projelerin yaygınlaştırılacağını ve daha dayanıklı, sosyal yaşamla entegre alanlar inşa edileceğini kaydetti. Bursa’nın deprem bölgesinde olduğunu anımsatan Aydın, mevcut yapıların büyük kısmının yönetmeliklere uygun olmadığını ve önceliklerinin vatandaşları güvenli konutlara yerleştirmek olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle dönüşüme hızlı başlanması gerektiğini dile getiren Aydın, sürecin tamamen şeffaf ilerleyeceğini belirtti. Vatandaşların tüm detayları öğrenebileceği bir Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin kurulduğunu, isteyen herkesin gelip birebir bilgi alabileceğini ifade etti.