Et ve Süt Kurumu (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarına devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için süt primini yüzde 100 arttırarak, 1 lira olarak uygulayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni problemler olmaması için neler yapılabilir konusunu yüz yüze istişare ettiklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan yaklaşık 135 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çekerek, desteklerin en efektif şekilde üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için kullanılacağını vurguladı.

????️ Ekim, kasım ve aralık aylarında; ???? Çiğ süt prim desteğini %???? artırarak litrede 1 liraya çıkardık.???? Süt üreticilerimizin üretimde sürdürülebilirliği için tüm enstrümanlarımızı ihtiyaç halinde kullanmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/LezT1mCUNB— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 2, 2024

Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha gidecek çok yolunun bulunduğu ifade eden Bakan Yumaklı, yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimi artıracaklarını belirterek, "Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki yıl da buna devam edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, litre başına 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonu, piyasadan fazla olan sütlerin Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla toplanması hem de üreticilerimize destek olması açısından 3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak" diye konuştu.