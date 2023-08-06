Bursa Orhangazi'de bugün birbirine yakın çeşitli yerlerde çıkan yangınların ardından 31 yaşındaki B.Ö gözaltına alındı. Bursa Orhangazi'de bugün birbirine yakın farklı noktalarda çıkan yangınların ardından olası sabotaj olma ihtimaline yönelik geniş çaplı soruşturma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 31 yaşındaki sözde B.Ö'yü tutukladı. Olay üzerine polis ekipleri tarafından, şahsın üzerinde yangınla ilgili çıkan aletlere ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.