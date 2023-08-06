Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesi İmar sokak üzerinde bulunan Orman ürünleri firmasına yangın çıktı. İşyerinin kapalı olduğu sırada çıkan yangını fark eden vatandaşlar işyerinin kül olmasını engelledi.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi İmar sokak üzerinde bulunan orman ürünleri işi yapan firmada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinin bir köşesinde bulunan lastiklerin tutuştuğu yangından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.