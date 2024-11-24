Kükürt, yaptığı açıklamada, "Yaz mevsiminde güneş ışınlarına maruz kalmak, terlemek, deniz tuzu ve klorlu havuz suları cilde zarar verebiliyor. Kış mevsiminde ise soğuk ve rüzgârlı hava, kan dolaşımını yavaşlatarak cildin yıpranmasına ve erken yaşlanma belirtilerinin görülmesine yol açabiliyor. Bu nedenle, sonbahar aylarını cildimizi kış koşullarına hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek büyük önem taşıyor. Kış aylarında ciltte kuruluk, yaz mevsimine kıyasla yaklaşık 10 kat artış gösteriyor. Bu süreçte cilt bakımında en önemli noktalar, nemlendirme, koruma ve beslenme olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kükürt, cildi kışa hazırlamak ve korumak için şu tavsiyelerde bulundu:

"1. Cilt temizliğini ihmal etmeyin

Özellikle sabah ve akşam yapılan cilt temizliği, bakım rutininin temelini oluşturur. Ancak soğuk havalarda aşırı sert temizleyiciler cildin kurumasına yol açabilir. Cildi kurutmayan, nemlendirici özellik taşıyan temizleyiciler tercih edilmelidir. Özellikle içeriklerinde yoğun olarak krem veya süt bulunan ürünler kış için idealdir.

2. Cilt tipinize uygun nemlendirici kullanımını artırın

Soğuk hava, cildin doğal nem dengesini bozabilir. Bu nedenle kışın nemlendirici kullanımı çok daha kritik hale gelir. Yağ bazlı veya yoğun nemlendirici kremler, cilt bariyerini güçlendirir ve nem kaybını engeller. Gündüz için hafif formüller, gece içinse daha yoğun ve onarıcı bakım yapan ürünler tercih edebilirsiniz.

3. Sıcak suyla banyo yapmaktan kaçının

Sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ederek cildi kurutabilir. Cildinizi korumak için ılık suyla duş almak daha sağlıklıdır. Ayrıca duş sonrası hemen nemlendirici uygulamak önemlidir.

4. Peeling yaparken dikkat edin

Kışın cilt, ölü deri hücrelerin birikmesi nedeniyle daha mat ve donuk görünebilir. Haftada bir veya iki kez yapılacak nazik bir peeling, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Ancak, aşırı peeling yapmaktan kaçının, çünkü bu cildin bariyerini zayıflatabilir.

5. Maske ile derinlemesine bakım yapın

Kış mevsimi, cildin ekstra bakıma ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Haftada bir kez nemlendirici ve besleyici özellik taşıyan bir yüz maskesi uygulamak cildin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar.

6. Sıvı tüketmeyi unutmayın

Soğuk havalarda sıvı tüketimi genellikle ihmal edilir. Ancak cilt içten beslenmeye de ihtiyaç duyar. Günde en az 8 bardak su içmek, cilt sağlığını iyileştirir ve kurumasını engeller. Ayrıca sıcak çay, bitki çayları veya ılık su içmek sizi ısıtırken vücudunuzu da nemlendirir.

7. Cilt koruyucu ürünler kullanın

Soğuk hava cilt bariyerini zayıflatabilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken cildinizi nemlendirici bir ürünle korumak ve rüzgarın etkilerinden korunmak önemlidir. Cilt bariyerini güçlendiren ürünler kullanmak, cildin soğuk hava ile doğrudan temasa girmesini engeller. Bunun yanı sıra güneşin UV ışınları kışın da cildinize zarar verebileceğinden güneş kremi kullanmaya devam edin.

8. Cilt bakım rutininizi güncel tutun

Kış aylarında cildinizin ihtiyaçları yazınkinden farklılaşır. O yüzden kışın cilt bakım ürünlerinizi güncellemek önemlidir. Örneğin, yazın kullandığınız hafif nemlendiriciler yerini kışın yoğun bakım yapan ürünlere bırakmalıdır.

9. El ve dudaklarınızı koruyun

Cildinizin en hassas bölgeleri arasında yer alan eller ve dudaklar gelir. Ellerinizin kurumasını engellemek için nemlendirici el kremleri kullanın. Dudaklar içinse nemlendirici ve onarıcı dudak balmlarını tercih edin.

10. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin

Omega-3 yağ asitleri, C vitamini ve E vitamini bakımından zengin gıdalar cilt sağlığını iyileştirir. Somon, ceviz, avokado gibi sağlıklı yağlar, cildi besler ve nem dengesini korur. Ayrıca bol miktarda meyve ve sebze tüketmek cildin vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar."