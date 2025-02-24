Şirketin benimsediği yalın üretim yaklaşımı, üretkenliği artırmayı ve israfı en aza indirmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışına dayanıyor. Bu çerçevede, süreçlerin devamlı olarak iyileştirilmesi, kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve müşteri beklentilerine en hızlı yanıtın verilmesi hedefleniyor. Çilek’in üretim modelinde önemli bir yer tutan Kaizen ise küçük ama sürekli değişimlerle büyük dönüşümler yaratmayı amaçlıyor. Çalışanların aktif katılımını teşvik eden Kaizen sayesinde, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilerek şirketin verimliliği sürekli artırılıyor.

Çalışanlarının yenilikçi fikirlerini teşvik etmek ve katkılarını ödüllendirmek isteyen Çilek, geleneksel hale getirdiği Kaizen Ödül Töreni’ni bu yıl 7, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdi. Organizasyon, tüm vardiyaları kapsayacak şekilde genişletilerek daha kapsamlı bir hale getirildi. Çilek, çalışanlarını yalnızca bir ekip olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü bir aile olarak gördüğünü bu etkinlikle bir kez daha vurguladı. Törende, çalışanların emeği ve geliştirdikleri yenilikçi fikirler ön plana çıkarılarak, şirketin sürekli iyileştirme kültürü daha da pekiştirildi.

Törende söz alan şirket yetkilileri, sürekli iyileştirmenin yalnızca süreçleri optimize etmek, üretkenliği artırmak ya da verimliliği yükseltmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ortak akıl ile geleceği inşa etmek, birlikte güçlenmek ve büyümek anlamına geldiğini ifade etti. Çalışanların süreçlere kattıkları yenilikçi bakış açısı, işlerine duydukları bağlılık ve daha iyiyi hedefleme arzusu, şirketin gelişimini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Çilek, inovasyonu ve yalın üretim prensiplerini odağına alarak çalışanlarının gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Şirket, sürekli iyileştirme anlayışını yaygınlaştırarak üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeye, iş gücü performansını artırmaya ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya kararlılıkla devam edecek.

Sektöründe öncü konumunu güçlendirmeye devam eden Çilek, sürdürülebilir yenilikçi yaklaşımları ve yalın üretim anlayışıyla her geçen gün daha ileriye gitmeyi sürdürüyor.