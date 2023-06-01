Çilek Tasarım Merkezi’nin son ürünlerinden olan Koza Beşik konsepti dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden biri olan İF Desing Award 2023’te bebe – çocuk kategorisinde ödüle layık görüldü. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ödül töreninde Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Çilek ve Vasfiye Çilek’e ödül takdim edildi.

Firmadan yapılan açıklamada, “Bu büyük başarıda emeği geçen başta Yusuf Çakar olmak üzere tüm tasarım ekibimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni doğan bebeklerin gelişiminde en temel ihtiyaç olan uyku konusunda hareketli ve fonksiyonel bir tasarım sunan Koza Beşik, bebeğin rahat ve güvenli bir şekilde uyumasını sağlıyor. Bebek büyüdükçe değişebilen tasarımıyla, uzun ömürlü kullanım imkanı sunan Koza Beşik, farklı bir yerde uyuyan bebeğin uyandırılmadan beşiğe taşınmasını, beşiğe alınmadan bebeğin sallanarak uyutulmasını ve beşiğin farklı ürünlere dönüşmesini sağlıyor.