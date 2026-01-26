Bilecik'te geçen yıl tezgahların yıldızı olan palamut bu yıl yerine Karadeniz hamsisine bıraktı.

Bilecik'te geçen yıl bolluğundan dolayı tezgahların vazgeçilmesi olan palamut bu yıl istenildiği orandan denizden çıkmazken, yerine Karadeniz hamsisi aldı. Bilecik'te 1975 yılından babasının başladığı balıkçılığına devam eden Batuhan Acar, 'Bu sene palamut çok az. Şu anda 700 gram civarı gelen palamutlarımız 600 TL. Geçen seneki bu boyuttaki palamutlarımız 75 ile 100 TL arasıydı. Bu yıl tezgahların vazgeçilmesi hamsi oldu. Karadeniz Sinop hamsi biraz küçük olduğundan ve Doğu Karadeniz tarafında hamsi azaldığı için Zonguldak tarafından, İğne Ada tarafından iri hamsiler geliyor. Onları 250 TL'ye satıyoruz, Sinop tarafından gelen ince hamsileri 150 TL'ye satıyoruz' dedi.

'Havaların geç soğuması ile hamsiler şuan tam lezzetli kıvamına gelmeye başladı'

Acar açıklamasının devamında, 'Havalar bu sene geç soğudu. Havaların geç soğuması ile beraber şu an hamsiler şuan lezzetli kıvamına gelmeye başladı. O yüzden dolayı şu anda hamsi satışımız fazla. İstavrit bu aralar 150-200 TL'ye satılıyor. Sarıkanat ve istavrit de lezzetli olduğu için çok tüketiliyor. Ağustos, Eylül, Ekim aylarının vazgeçilmezi sardalya, şu anda hamsi ile istavrite göre lezzetini biraz daha kaybettiği için sardalya satışımız azaldı. Güzel çinakop satılmaya başladı, çinakoplarımız çok lezzetli. Tekir ve barbun satıyoruz. Çocuklu olan ailelere kılçık istemezlerse kılçıksız mezgit satıyoruz. Tava, fırın, ızgara palamut, çupra, levrek satışımız çok güzel' dedi.