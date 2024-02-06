MALZEME LİSTESİ: 1 kg çilek 6,5 su bardağı toz şeker 1 limon HAZIRLANIŞI: Küçük ya da orta boy çilekleri ayıklıyoruz. Büyük boy çelik tencereye çilekleri koyuyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve 5 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Şeker eriyince orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Kaynadıktan 25 dakika sonra limonunu sıkıyoruz. Reçeli pişirirken tahta kaşıkla bir tabağa biraz reçel koyup kıvamını kontrol ediyoruz. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız reçeli, tenceresiyle beraber soğuk suya alıyoruz. Olabildiğince hızlı bir şekilde soğutuyoruz ki rengi kararmasın. Mümkünse buzlu su üstüne alıp soğutuyoruz. Reçel, tenceresinde tamamen soğuyunca kavanozlara koyuyoruz. Serin yerde muhafaza ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi