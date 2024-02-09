MALZEME LİSTESİ: 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı nişasta 2 çorba kaşığı pirinç unu 1 paket vanilya ÜZERİ İÇİN: 2 su bardağı su 1 çay bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı mısır nişastası 500 gr çilek SÜSLEMEK İÇİN: köpürtülmüş şanti HAZIRLANIŞI: Sütü tencereye koyuyoruz. Toz şekeri, unu, nişastayı, pirinç ununu ve vanilyayı koyup çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynayınca altını kapatıyoruz. Kup bardaklara kremayı paylaştırıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Çilekleri ayıklıyoruz ve doğrayıcıdan geçirerek püre haline getiriyoruz. Küçük bir tencereye çilek püresini, nişastayı, şekeri ve suyu koyup çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Çilek sosumuz pişince kuplardaki kremaların üzerine paylaştırıyoruz ve soğutuyoruz. Tatlımız tamamen soğuyunca köpürtülmüş krem şantiyle süsleyerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi