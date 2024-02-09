HAZIRLANIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri ilave ediyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Suyu döküyoruz ve karıştırıyoruz. Vanilyayı, kabartma tozunu ve unu ilave ediyoruz. Mikserle tekrar çırpıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabına karışımı döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Unu, toz şekeri, nişastayı ve vanilyayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Üzeri için, çilek püresi hazırlıyoruz. Çilekleri ve şekeri doğrayıcıdan geçiriyoruz. Tencerede suyunu çekene kadar kaynatıyoruz. Kek pişince fırından çıkarıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Çilek püresini ve kremayıda soğutuyoruz. Keki kalıbından çıkararak yuvarlak bardak ağzı kadar ya da biraz daha büyük çemberle kesiyoruz. Kestiğimiz yuvarlak kekleri de enlemesine ikiye kesiyoruz. Kremanın içine 2 kaşık kadar köpürtülmüş şanti koyup mikserle çırparak kıvamını yumuşatıyoruz. Krem şanti torbasına kremayı dolduruyoruz. Yuvarlak keklerin alt katına krema sıkıyoruz. Üzerine dilimlenmiş çilek koyuyoruz. İkinci katı üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde küçük pastalar elde ediyoruz. Pastaların dışını köpürtülmüş krem şantiyle kaplıyoruz. Tamamen hindistan cevizine bulayarak mantoluyoruz. Servis tabağına diziyoruz. Ortalarına az çilek püresi koyuyoruz. Bir tane de küçük çileği ortaya oturtuyoruz ve servis ediyoruz. ÇİLEKLİ MİNİ PASTA 4 yumurta 4 çorba k. toz şeker 4 çorba k. un 1 pk. vanilya 1 pk. kabartma tozu 2 çorba k. su KREMASI İÇİN: 3 su b. süt 2 çorba k. un 6 çorba k. toz şeker 1 çorba k. nişasta 1 pk. vanilya ARASI İÇİN: çilek MANTOLAMAK İÇİN: 1 pk. köpürtülmüş şanti hindistan cevizi ÜZERİ İÇİN: 1 kase çilek 1 çay b. toz şeker

Kaynak: Haber merkezi