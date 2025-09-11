

Reklam filminde bir ağabey gitar çalarken kız kardeşi ders çalışmaktadır. Odaya giren dayılarıyla başlayan sohbet, gençlerin geleceğe dair hayallerini ortaya çıkarır. Blockchain analisti, ekolojik mimar, sentetik biyolog, uzay hukukçusu ve yapay zekâ psikoloğu gibi meslekler dile geldikçe dayının şaşkın ve tebessüm ettiren tepkileri izleyiciye sıcak bir aile atmosferi sunar.



GELECEĞE BAKIŞ

Çilek, yeni reklam filmiyle yalnızca çocukların bugünkü odalarını değil, yarınki hayallerini de önemsediklerini vurguluyor. Marka, her koleksiyonunda güvenlik, kalite ve tasarım standartlarını bir araya getirerek ailelere gönül rahatlığı sunarken; çocuklara ise özgürce düş kurabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri bir yaşam alanı yaratıyor. "Her Hayale Yer Var" kampanyası bu yönüyle sadece bir reklam filmi değil, Çilek'in geleceğe dair vizyonunun da bir yansıması olarak öne çıkıyor.

MARKA MESAJI

Filmin sonunda verilen dış ses, kampanyanın ana vaadini özetler:

"Gelecekte hangi meslekler olacak bilemiyoruz, ama Çilek odasında başarmak istedikleri her hayale yer var."