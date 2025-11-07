Süleymaniye mahallesi Nehir sokakta bulunan okul binasında düzenlenen açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve kalabalık davetliler katıldı.



Açılışta konuşan okulun ortaklarından Emine Güçlü, "Bugün uzun yıllardır kalbimde taşıdığım bir hayalimin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz. 15 yıl boyunca öğretmenlik yaparken her bir çocuğun dünyasına ne kadar eşsiz ne kadar saf ve ne kadar umut dolu olduğumu defalarca gördüm. İşte o umut bugün anaokulunun temelini atan en güçlü ilham kaynağım oldu. Lotus çiçeği, çamurun içinden doğar ama daima tertemiz kalır. Bizde burada çocuklarımızın kalbine, iyiliği, sevgiyi, merhameti ve birlikte işlemeyi hedefliyoruz. Mili Eğitim Bakanımızın rehberliğinde çağdaş eğitimin gereklerini yerine getirerek aynı zamanda çocuklarımın manevi yönünü, ahlaki değerlerini ve insana saygı bilincini güçlendirmeyi önemsiyorum. Bu okul sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda bir sevgi yuvası, bir karakter atölyesi ve bir umut bahçesi. Kardeşlerimle birlikte çıktığım bu yolda her öğrencimizin yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok özel hediye olacak." dedi.

Okul Müdürü Yılmaz Bayraktar ise, "Özel Lotus Anaokulu adına ve okul müdürü olarak hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Eğitim evde, ailede başlar. Öğrendiklerimizin %70-75'ini de 03-06 yaşımızda öğreniriz. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel ve özel amaçları doğrultusunda. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, vatanını-bayrağını seven insan haklarına savgılı, Türk adet ve geleneklerine bağlı, değerlerine sahip çıkan, Türk olmaktan durur duyan, kendisine ve çevresine faydalı bireyler olarak yetişmelerinde Özel Lotus

Anaokulu olarak buradayız, kendimize güveniyoruz, hizmet yarışında biz de varız diyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de, "Çok değerli başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, okul müdürümüz, kıymetli anneler, kıymetli babalar, değerli öğretmenler ve kurucumuz değerli Emine Hanım ve kardeşleri hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. İnegöl’de özel öğretim kurumlarında 123. devlet kurumları dahil 267. kurumun açılışı için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. İnegöl büyüyen sanayisiyle, tarımıyla, artan nüfusuyla her geçen gün yeni kurumlar bünyesine katmakta. Bu kapsamda da 65 bin örgün eğitimdeki, 10 bin açık lisedeki öğrencisiyle 75 bin öğrencisi olan güçlü ve genç nüfusuyla genç bir ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da bu kadar öğrenciye hizmet etmekteyiz. Burada iyi bir nesil yetişeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise, "Böyle güzel bir açılışta bizleri bir araya getiren Emine hocama, Yılmaz hocama teşekkür ediyorum. Sizlerin de böyle kalabalık heyecanlı, canlı görmek ziyadesiyle memnun ediyor. Ben her açılışta söylüyorum; İnegöl yeşilliğiyle, Oylatıyla, mobilyasıyla meşhur bir yer. Aynı zamanda köftesiyle ama aynı zamanda müteşebbis ruhlu insanıyla meşhur. Onlardan bir tanesi Emine hanım, Yılmaz hocam Allah razı olsun. Çok büyük eksikliğini hissettiğimiz yerli milli insanların talebelerin yetiştiği bir ye. İnşallah kendileri için, ailesi için, memleket için hayırlı olur." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan okul gezilerek incelendi.