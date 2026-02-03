Karar, kazalar sırasında elektrik sisteminin devre dışı kalmasıyla kapıların açılamaması ve bunun can kayıplarını artırması nedeniyle alındı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni düzenleme, araçlarda hem içeriden hem de dışarıdan mekanik olarak açılabilen kapı sistemlerini zorunlu hale getiriyor.

Ölümcül kazalar düzenlemeyi tetikledi

Yeni düzenlemeler, Çin’de Xiaomi’ye ait elektrikli araçların karıştığı ve kazalar sonrası kapıların kilitli kalması nedeniyle yolcuların çıkarılamadığı trajik olayların ardından gündeme geldi. Son olarak Chengdu ve Tongling’de meydana gelen kazalarda, yardıma gelenlerin çabalarına rağmen elektronik kapı kollarının devre dışı kalması kurtarma çalışmalarını engelledi. Devlet medyasına göre, Çin’de en çok satan 100 yeni nesil aracın yaklaşık yüzde 60’ında bu tartışmalı tasarım bulunuyor.

2027 başında yürürlüğe girecek

1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, bagaj hariç araç kapılarında en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir açıklık bulunması ve kapı kolunun elle tutulabilir olması gerekecek. Bunun yanı sıra, araç içindeki mekanik açma kollarının yerini gösteren net işaretlerin bulunması zorunlu olacak. Halihazırda onay almış ve satış aşamasındaki modeller için ise tasarımlarını uyarlamaları amacıyla 2029’a kadar iki yıllık geçiş süresi tanınacak.

Küresel otomotiv pazarını etkileyecek

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'in bu hamlesi, sadece yerel markaları değil, Tesla gibi küresel üreticileri de etkileyecek.

Uzmanlar, üreticilerin Çin pazarı için ayrı bir tasarım maliyetine katlanmak yerine, küresel modellerinde de standart mekanik kollara dönebileceğini öngörüyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki güvenlik otoriteleri de benzer şikayetler üzerine gizli kapı kolu sistemlerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.