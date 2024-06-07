İzmit Belediyesi Çınar Akademi, kurum kabul sınavında başarılı olan gençleri yeni eğitim dönemine hazırlamak amacıyla hızlandırma programlarına başlıyor.

Şubat ayında yapılan kurum kabul sınavında başarılı olarak kurumda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik hızlandırma programı uygulanacak. 11-14 Haziran ile 24-28 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan hızlandırma programında 12. sınıf müfredatının giriş konuları işlenecek. Aynı zamanda öğrencilere oryantasyon uygulanacak. Hızlandırılmış kamp sürecinde öğrenciler biten dönemin tekrarını yaparken yeni döneme de hazır bir şekilde başlayacak.

Çınar Akademi’nin mahalle konaklarında verdiği eğitimler de hızlandırma ile devam edecek. 8’inci sınıfa geçen öğrenciler için 5-7 Haziran, 10-14 Haziran ve 24-28 Haziran tarihlerine Çınar Akademi’de hızlandırma programı uygulanacak.