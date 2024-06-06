Çınarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerin çalışmalarından oluşan sergi törenle açıldı.

Sergi Çınarcık İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde açıldı. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticilerini hazırladıkları el emeği ürünlerinden dolayı tebrik etti. Halk Eğitim Merkez Müdürü İbrahim Halil Sivil ise 325 kurs açıldığını ve 6 bine yakın kursiyerlere de eğitim verildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü açılış kurdelesini kesti. Ardından stantlar gezildi.

Etkinlikte halk oyunları, karate, boks, keman, spor gösterileri katılımcılara sunuldu.