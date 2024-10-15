Süleymanpaşa Belediyesi, Çınarlı Mahallesi’nde Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi’ni mahalle sakinlerinin kullanımına açıyor.

Tekirdağ merkezde, kadınlara meslek edinme kursları ve destek programları sunulurken, çocuklar da çeşitli kurslar ve etüt desteği gibi imkânlardan yararlanabilecek. Kadınlar için giyim ve üretim teknolojileri, güzellik ve saç bakım hizmetleri kursları, anne-çocuk etkinlikleri ve pilates dersleri gibi birçok program düzenlenecek. 18 yaş üzeri kadınlara yönelik yetişkin eğitimleri ve bilgilendirme seminerleri de sunulacak.

Çocuklar içinse resim, piyano, İngilizce, drama, akıl ve zekâ oyunları gibi eğitimlerin yanı sıra, çocuk psikoloğu danışmanlık hizmeti ve oyun terapisi gibi destekler verilecek. Ayrıca, ritim atölyesiyle çocukların derslerine katkı sağlamak amacıyla okul sonrası etüt çalışmaları da düzenlenecek.

Merkezde ayrıca hem çocuklar hem yetişkinler için hizmet verecek bir kütüphane de yer alacak. Bu eğitim ve kurslara katılmak isteyenlerin, 22 Ekim Salı gününe kadar başvuru yapması gerekiyor.

Kayıtlar, 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden ya da www.suleymanpasa.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.