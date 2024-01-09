Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik işlemlerine bu kez Çınarlı Mahallesi’nde devam etti.

Belirlenen plan ve program dahilinde çalışmalarını gerçekleştiren belediye ekipleri, temizlik işlemlerini bu kez Çınarlı Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Ekipler ilk etapta kaldırımlarda ve yol kenarlarında ot küreme işlemi yaptı. Daha sonra sırasıyla süpürme ve mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, ayrıca boş arazilerin de temiz kalması için hummalı şekilde çalışıyor. Bu çalışmaların yanında temizlik çalışanları yol yıkama, çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerine de devam ediyor.