Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yıldırım Belediyesi, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmeye başladı. 13 dönümlük alanda gerçekleştirilen proje, bölgeye modern bir çehre kazandırdı. Proje dahilinde 262 konut, 8.650 metrekarelik otopark, 2.470 metrekarelik yeşil alan ve 4.380 metrekarelik sosyal donatı alanları yer alıyor. Bu dönüşüm çalışmaları, Yıldırım’daki kentsel dönüşüm hamlesine önemli bir ivme kazandıracak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güvenli konutlar ve sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş yaşam alanları oluşturduklarını belirtti. Mollaarap Mahallesi’ndeki heyelan sonrası riskli alan ilan edilen bölgeden tahliye edilen binalarla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerinin gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.

Başkan Yılmaz, Yıldırım’da 11 farklı noktada kentsel dönüşüm projeleri yürütüldüğünü, toplamda yaklaşık 500 bin metrekare alanda 26 proje bulunduğunu söyledi. “Kamuyla, özel sektörle ve vatandaşlarımızın desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştireceğiz. Unutmayalım ki insanı deprem değil, güvensiz binalar öldürür. Yıldırım’ı yıkarak güzelleştiriyoruz” dedi.