Darıca ilçesinde 26 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde gece saat 01.00 sularında meydana geldi. İlkay Kalay ve ağabeyi kaldırımda beklerken otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bu saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar, İlkay Kalay'ın başına isabet etti ve ağır yaralandı. Hemen olay yerine çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Kalay, hayatını kaybetti.

Bu dehşet veren olayın ardından polis ekipleri, saldırının failini tespit etmek ve adaleti sağlamak için harekete geçti. İncelenen deliller ve yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin Abdullah Önder İzmit (32) olduğu belirlendi. Ancak döneminde Abdullah Önder İzmit'e ulaşılamadı.

Polis, zanlının saklandığı yeri ve olayda kullanılan aracı tespit etmek için titizlikle çalıştı. Bu çabalar sonucunda, Abdullah Önder İzmit'in Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ve aracını yakındaki bir depoda gizlediği tespit edildi. Polis ekipleri, 12 Eylül tarihinde bu eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Abdullah Önder İzmit ve ona yardım ettiği tespit edilen Özbekistan vatandaşı Naidra Rasulova (35) gözaltına alındı.

Ancak sadece şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı. Evde yapılan aramalarda büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu depo aynı zamanda silah imalathanesi olarak kullanılıyordu ve burada çok sayıda silah, mermi ve silah üretiminde kullanılan malzeme bulundu.

İfade işlemlerinin ardından Abdullah Önder İzmit'in 'Kasten Öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması için Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Aynı şekilde, Nadira Rasulova ise 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silah imal ve ticareti', ve 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçlamalarıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.