Bir dava, 15 yıl sonra Jandarma tarafından ele geçirilen cinayet şüphelisinin, Suriyeli mültecilere tahsis edilen geçici korunma kimliği kullanarak gizlendiği gerçeğini ortaya çıkardı.

Olayın kökeni, 16 Haziran 2008 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine ait Ambartepe kırsal mahallesinde atıldı. Zanlı A.A., arazi anlaşmazlığı sebebiyle kardeşini öldürdü. Ardından, cinayetten sonra izini kaybettiren A.A., "Kasten öldürme, planlı cinayet, akraba katli, haksız avantaj sağlama" suçlamalarından toplam 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008 yılından bu yana firari olan A.A.'yı ele geçirmek amacıyla titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların ardından zanlının Eyüpkent Mahallesi'nde gizlendiği bilgisi elde edildi. Zanlının saklandığı adrese düzenlenen operasyon sonucunda A.A. yakalandı. Üst aramasında, yakalanmaktan kaçınmak için sadece yabancı uyruklulara verilen sahte geçici korunma kimliği bulundu.

Zanlı, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olaya dair yürütülen soruşturma ise hala devam ediyor.