Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı yol verme kavgasıyla ilgili abi, kardeş ve arkadaşlarına toplam 94 yıl 9 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 20 Mayıs 2022 yılında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak’ta meydana geldi. Otomobilli ile seyir halinde olan Özkan Yıldız ile motosikletli Ömer Akyol arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında iki şahıs kavga ederken, olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Özkan Yıldız, olay yerinden ayrılarak durumu abisi Özcan Yıldız’a anlattı. Özcan Yıldız, Ömer Akyol’a telefonla ulaşarak konuşmak için adresini istedi. Adresi öğrenen Özcan Yıldız, kardeşi Özkan Yıldız ve arkadaşı İsmail Sevinç ile Ömer Akyol’un mahallesine gitti. Mahallede Ömer Akyol, abisi Osman Akyol ve karşı taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Osman Akyol (36), eşi H. Akyol (32) ve kardeşi Ömer Akyol (30) silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olan İsmail Sevinç ise bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Akyol hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Özkan Yıldız ile abisi Özcan Yıldız tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Sanıklar tahliyesini istedi

Osman Akyol’un öldürülmesine ilişkin açılan davanın son duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar Özcan Yıldız ve Özkan Yıldız, tutuksuz sanıklar Gökhan Yıldız, Ömer Akyol ile müşteki H. Akyol katıldı. Sanıklar tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkemeden sanıklara ceza yağdı

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Akyol’a Özkan Yıldız, Gökhan Yıldız ve İsmail Sevinç’e karşı işlemiş olduğu "Kasten yaralama" suçundan toplam 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık Gökhan Yıldız’a ise Ömer Akyol’a yönelik işlediği "Kasten yaralama" suçundan bin 500 TL adli para cezası verildi. Özkan Yıldız’a Ömer Akyol’a yönelik "Kasten yaralama" suçundan bin 500 TL, Ömer Akyol’a yönelik "tehdit" suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Özkan Yıldız’a 47 yıl 8 ay 15 gün hapis

Özkan Yıldız, maktul Osman Akyol’u "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl, H. Akyol’a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, Ömer Akyol’a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Özkan Yıldız, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay hapis 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 47 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Özcan Yıldız’a müebbet ve 26 yıl 3 ay hapis

Özcan Yıldız’a, Osman Akyol’u "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, H. Akyol’a karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis, Ömer Akyol’a karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca Özcan Yıldız, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl hapis 600 TL adli para cezası alırken, toplam müebbet ve 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsmail Sevinç’e 20 yıl 10 ay hapis

Sanık İsmail Sevinç hakkında ise maktul Osman Akyol’u "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, H. Akyol’a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, Ömer Akyol’a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, İsmail Sevinç’in tutuklanmasına da karar verdi.