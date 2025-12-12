Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla "Cevher Çocuk Projesi" hayata geçiriliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile protokol imzaladıklarını duyurdu.

Üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim modeli olarak planlanan projeyle çocukların bilim, sanat, tasarım, düşünme becerileri ve yenilikçi alanlarda gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca üniversitenin akademik desteğiyle çocukların bireysel yeteneklerinin bilimsel yöntemlerle analiz edileceği ve özel gelişim rehberliği sunulacağı belirtildi.

Başkan Büyükgöz, paylaşımında, geleceğin cevherlerini keşfetmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çocuklar; bilim, sanat ve keşif dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkacak. Hem öğrenecekler hem de kendi potansiyellerini keşfedecekler" ifadelerini kullandı.

Projenin başvuru şartları ve takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.