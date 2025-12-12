Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Darıca’da 10 Aralık tarihinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Arama neticesinde araçta 9 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ise yürütülen çalışmalarda 4 ve 10 Aralık tarihleri arasında Kartepe, Dilovası ve Gebze ilçelerinde 3 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan kontrolde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 220 bin TL olan ünlü markalara ait 100 termos ve 2 bin 80 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, bu olayda ise 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.