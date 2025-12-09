Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Robotik Takımı, Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen, dünyanın ilk yapay zekâ destekli global robotik yarışması olan ENJOY AI yarışmasına Otonom Drone kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Robotik ekip de yönetici Ümit Yel’in koordinatörlüğünde Balıkesir’i temsil eden 4 öğrenci, büyük bir başarıya imza atarak iki farklı alanda gümüş madalya kazandı. Yarışmaya 61 ülkeden 900’e yakın katılımcının yer aldığı organizasyonda, Balıkesir ekibi hem teknik bilgi hem de takım çalışması açısından yüksek performans sergileyerek Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Öte yandan, Balıkesir YEGİTEK İl Yöneticisi Ümit Yel, yarışma kapsamında düzenlenen "Yapay Zekânın Sınıflara Entegre Edilmesinde Yaşanan Zorluklar" panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde öğrenci, öğretmen ve veli bakış açılarıyla yapay zekâ entegrasyonu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Yarışma sonrası öğrenciler ve rehber öğretmenler, T.C. Şanghay Konsolosu Sn. Özlem Kural’ı ziyaret ederek Balıkesir’e özgü motiflerin yer aldığı hediyelerini takdim etti.