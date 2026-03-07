ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride kaldı. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 332 kişiye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere saldırılmayacağını belirterek, "Komşu ülkelerden özür diliyorum." dedi.

Özür açıklaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İRAN ÇOK AĞIR BİR DARBE ALACAK"

"İran, komşularından özür diledi ve teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Orta Doğu'yu ele geçirmeyi ve yönetmeyi amaçlıyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez Orta Doğu ülkelerine yenildi. İran artık "Orta Doğu'nun zorbası" değil, "Orta Doğu'nun kaybedeni" ve teslim olana veya daha büyük olasılıkla tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacak. Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak. İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya."