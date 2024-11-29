Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 ABF 654 plakalı cipe arkasından seyir halinde olan Metin B. (66) yönetimindeki 16 KKF 18 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu konumunda bulunan Nurhan B. (60) hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.