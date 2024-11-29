Yalova’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 bini dolu olmak üzere toplam 70 bin makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı engellemek için yürüttükleri hummalı çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü 20 bini dolu olmak üzere toplam 70 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.