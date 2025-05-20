Bursa Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları Derneği, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi sonrası yeni bir mağduriyet olarak ortaya çıkan çıraklık ve staj sigortaları sayılmayan mağdurlar, seslerini duyurmak için dernekleşerek haklarını arıyor.

Bursa Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Fatih Yeniay, başkan yardımcısı İbrahim Çelikkaya ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Çavdar’dan oluşan heyet Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel’i ziyaret ederek yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek destek talebinde bulundu.

Ziyarette dernek başkanı Fatih Yeniay, yaşadıkları durumun ciddi bir hak kaybı olduğunu ve Bursa’da yaklaşık 30 bin mağdurun olduğunu belirterek, artık gençler bu yaşanan sıkıntıları görerek meslek liselerini tercih etmediklerini belirtti.

Başkan Yeniay, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Bursa’da düzenlene iftar programında görüşme imkanı bulduklarını ve kendilerinden destek sözü aldıklarını ifade ederek il Başkanı Hamza Gürsel’den önümüzdeki günlerde seslerini daha gür duyurabilmek adına Türkiye’nin her şehrinden gelecek mağdurlarla Saadet Partisi Meclis grubuna katılma taleplerini ileterek destek istedi.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘’Saadet Partisi olarak bu ülkenin her ferdinin derdi bizim derdimizdir bir eğitimci olarak çıraklık müessesinin ne kadar elzem olduğunu ve yaşanan sıkıntıları yakından bildiğini ifade ederek dernek üyelerinin önümüzdeki günlerde meclis grubunda ağırlanarak seslerini ülke geneline daha güçlü olarak duyurmaları için çalışmalar yapacaklarını’’ ifade etti.