Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında Tekirdağlı öğrencinin resmi derece getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma temalı resim yarışmasında Tekirdağ Çerkezköy 75. Yıl Ortaokul Öğrencisi Berfu Canseven’in çizdiği resim dereceye girdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dereceye giren resimlerin duyurulmasından sonra çizdiği resmi dereceye giren Berfu Canseven isimli öğrenci ve öğretmeni Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına davet edildi.

İl Jandarma Komutanlığına gelen Berfu ve öğretmenini İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin karşıladı. Berfu’nun başarısını tebrik eden Albay Çetin, Berfu’ya ve öğretmenine çeşitli hediyeler takdim etti.