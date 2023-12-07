İsrail ve Filistin arasında gerçekleşen savaşta, İsrail’e destek olduğunu açıklayan Coca Cola’ya karşı Türk vatandaşları boykot etti. Coca Cola ise beklenmeyen bir hamle yaptı.

İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu katliamlara destek veren birçok firma Türkiye tarafından boykot edilmektedir.

Katliama karşı destek veren firmalardan biri de herkesin bildiği gibi Coca Cola

Boykot çağrısı sosyal medya aracılığı ile başlamıştı. Çağrı sonrası Türk halkı Coca Cola almaktan vazgeçti.

Türkiye’de bulunan kamu kuruluşlarının bir çoğu Coca Cola satışlarını durdurdu. İsrail katliamına karşı yapılan boykot sebebi ile tepkiler artarken, İsrail’den hiç beklenmedik bir hamle geldi.

Coca Cola satışlarında yaşanan büyük düşüşler sebebi ile Türkiye’de para dağıtımına başlandı.

İsrail’e destek olduğunu söyleyen Coca Cola Türkiye’de çekiliş gerçekleştirdi. Firma tam 100 bin değerinde hediye kart dağıtımı yaptı. Firmanın yapmış olduğu bu çekilişe Türk halkı büyük bir ilgi gösterdi.