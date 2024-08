Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: The Coca-Cola Company

Kurulduğu Yer: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurulduğu Tarih: 1886

Resmi Sitesi: www.cocacola.com.tr

Coca Cola Hakkında Bilgi

Kökeni Amerikan olan alkolsüz, karamelize şekerle tatlandırılmış olan Coca Cola, dünyaya hitap eden bir içecek markasıdır. Interbrandin (uluslararası araştırma ajansı)’in yaptığı sıralamaya göre 2005-2015 yılında dünyanın en pahalı markası seçilmiştir. Dünya üzerinde en çok tüketilen meşrubattır. The Coca-Cola Campany, merkezi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Goergia eyaletinde, Atlanta şehrinde bulunan, Coca Cola ile birlikte daha birçok alkolsüz içecek markasının sahibidir.

The Coca-Cola Campany firmasının ismi; kola fındığı, kafein kaynağı ve koka yaprakları isimlerinin bir araya gelmelerinden oluşmuştur. 1886 yılında hizmete giren The Coca-Cola Campany firmasının hisseleri, New York Borsası’nda KO kısaltması ile işlem görmektedir. Dünya Çapında 200’den fazla ülkede lisanslı Coca Cola satışı yapılmaktadır. Dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Ülkemizde de dahil olmak üzere severek tüketilmektedir.

Coca Cola Hangi Ülkenin

Coca Cola, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kökenlidir.

Coca Cola Tarihi

1886 yılında Coca Cola’nın formülünü bulan ilk kişi John S. Pemberton’dur. John S. Pemberton, Amerikan İç Savaşında albay rütbesinde görev alan ve yaralanmış morfin bağımlısı bir adamdı. Kimyager ve eczacı olarak Columbus’ta çalışan Pemberton, kokainli şarap yapma fikrini hayata geçirdi. John S. Pemberton kendi geliştirdiği özel formüller ve karışımlarla 1885 yılında French Wine Coca’yı icat etti. Bir yıl aradan sonra bu içeceği satışa sundu fakat içeriğindeki kokain ve alkolden dolayı Atlanta yasalarınca satışı gerçekleşemedi.

Bu sefer çareyi alkolsuz içecek yapmakta bulan Pemberton 1886 yılında pirinç çaydanlıkta serinletici bir formülde buldu. Mucidi olduğu bu içeceği ilk önce dostlarına sundu. Dostları tarafından da çok beğenilen bu içeceği John S. Pemberton ilk olarak eczanesinin bahçesinde bardağı 5 centten satmaya başladı. Bu sırada mucizesine ortakta bulan Pemberton’un ortağı Frank Robinson bu sattıkları ürüne Coca Cola ismini verdi. Böylelikle bu isim günümüze kadar uzandı.The Atlanta Journal’da 29 Mayıs 1886 tarihinde ilk Coca Cola reklamı çekildi. Reklamdaki sloganı ise “Nefis ve Serinletici”ydi. 1888 yılında ise iki yeni versiyonu daha satışlarına eklendi. Günümüzde de aynı ismiyle fakat onlarca farklı versiyonuyla tükettiğimiz Coca Cola, en sevilen içeceklerin başında geliyor.

Coca Cola Hangi Ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.