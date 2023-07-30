Çocuğa çarptı böyle yakalandı

Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi Şehit Er Erhan Yılmaz Sokakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motoosiklet sokakta oynayan

9 yaşındaki Kuzey K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaçan Ahmet Ö. polis ekiplerince 27 MA 1382 plakalı motosikletiyle yakalandı.

Yaralı çocuk, acil serviste tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.